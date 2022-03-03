Минэкономики ФРГ утвердило поставку 2700 зенитных ракет Украине

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Министерство экономики Германии утвердило отправку Украине 2700 зенитных ракет «Стрела» советского производства. Они будут поставлены из запасов ГДР, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в ведомстве.

Зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» предназначается для уничтожения самолётов, вертолётов, крылатых ракет и других воздушных целей на высоте от 25 до 3500 метров.

По информации СМИ, Минобороны ФРГ изучает варианты увеличения поставок оружия Украине. Германия уже отправила 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатомётов, пишет Bild.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что представители Германии одобрили поставки оружия Киеву. При этом ранее немецкие власти неоднократно заявляли, что не намерены отправлять вооружения Украине.

В то же время Шольц отметил, что примирение со стороны Германии и России остаётся одной из самых главных вех во всеобщей истории, в связи с чем нельзя допустить нового отторжения между странами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что немецкое оружие вновь будет направлено против русских.