Минэкономики ФРГ утвердило поставку 2700 зенитных ракет Украине

Министерство экономики Германии утвердило отправку Украине 2700 зенитных ракет «Стрела» советского производства. Они будут поставлены из запасов ГДР, сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в ведомстве.
Зенитный ракетный комплекс «Стрела-10»
По информации СМИ, Минобороны ФРГ изучает варианты увеличения поставок оружия Украине. Германия уже отправила 500 ракет Stinger и 1000 противотанковых гранатомётов,
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что представители Германии одобрили поставки оружия Киеву. При этом ранее немецкие власти неоднократно заявляли, что не намерены отправлять вооружения Украине.
В то же время Шольц отметил, что примирение со стороны Германии и России остаётся одной из самых главных вех во всеобщей истории, в связи с чем нельзя допустить нового отторжения между странами.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ заявила, что немецкое оружие вновь будет направлено против русских.