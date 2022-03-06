США дали «добро» странам НАТО на поставку боевых самолётов Украине

США дают «добро» странам НАТО на предоставление Украине истребителей, если страны Альянса выступят с данной инициативой. С таким заявлением выступил госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен в Twitter в ответ на просьбу украинского президента Владимира Зеленского к Конгрессу США в субботу.

В ходе видеозвонка с членами Конгресса США Зеленский призвал предоставить «истребители российского производства, на которых могут летать украинские пилоты». США стали изучать перспективы отправки Польшей на Украину «самолётов советской эпохи». В обмен Польша планирует получить истребители американского производства F-16.

6 марта Минобороны России заявило, что практически вся боеспособная авиация Украины уничтожена. По информации военного ведомства, российская авиация и ПВО за прошедший день сбили в воздухе ещё три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата.

Ранее ведомство сообщило, что за сутки истребительная авиация России сбила два вертолёта Ми-8 и шесть беспилотников, в том числе Bayraktar TB2, Вооружённых сил Украины. Всего вечером 5 марта ВС России массированным ударом поразили 61 объект военной инфраструктуры Украины.