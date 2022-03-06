Польша запланировала обмен истребителями с Украиной

США изучают перспективы отправки Польшей на Украину «самолётов советской эпохи». В обмен Польша планирует получить истребители американского производства F-16, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США.

Президент Украины Владимир Зеленский по ходу видеозвонка с членами Конгресса США призвал последних предоставить «истребители российского производства, на которых могут летать украинские пилоты», написали в газете.

Политик-республиканец Митч Макконнелл задал вопрос Зеленскому, в чём больше всего нуждается Украина. По информации источника WSJ, президент Украины попросил установить бесполётную зону над страной.

Если вы не можете этого сделать, по крайней мере достаньте мне самолёты, — цитирует слова Зеленского издание.

В данный момент Вашингтон занимается проработкой данного вопроса с Варшавой, а также другими союзниками НАТО. В газете отметили, что число «самолётов советской эпохи», которое есть в распоряжении Польши, пока ещё неизвестно.

Ранее стало известно, что за последний месяц на Украину поступило две тысячи тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты, посчитала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат уточнила, что с 2014 года, по заявлениям представителей Госдепа, США предоставили Украине военную помощь на сумму в размере $2,7 млрд, включая $650 млн за 2021 год.