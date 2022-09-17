В США призвали дать Украине дальнобойные системы, чтобы ударить по Крыму Экс-посол США в Киеве: США должны дать Украине дальнобойные системы, достигающие Крыма

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Администрация США должна снабдить Украину дальнобойными системами вооружений, способными достигать глубоких целей в Крыму, заявила бывший американский посол в Киеве Мария Йованович в интервью «Голосу Америки» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента). По ее словам, Вашингтон должен предоставить Киеву все необходимое, чтобы обеспечить безопасность.

Мы должны предоставить Украине все, что можем, в смысле обеспечения безопасности, и это означает поставку более дальнобойных систем, которые могли бы наносить удары на большую глубину и достигали бы Крыма, а также других мест, — сказала Йованович.

Также, по словам экс-посла, Соединенные Штаты должны помочь украинцам «в мобилизации их оборонной промышленности» и заодно активизировать оборонную промышленность в США, которая «пока вообще не перешла на военный режим работы».

Йованович считает, что Запад должен помочь Украине и с системами противовоздушной обороны. Она отметила, что российские военные, не достигнув успеха в боях с украинской армией, целятся в мирное население и инфраструктуру, например, в дамбы, газопроводы или электросети.

Это постыдно, и я думаю, что западные страны могут поставлять больше систем ПВО, чтобы защитить эту критически важную инфраструктуру от российских ударов, — подчеркнула Йованович.

Ранее президент США Джо Байден официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Сумма пакета составит $600 млн. Он содержит 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), стрелковое оружие, снаряжение для разминирования, приборы ночного видения, утепленное обмундирование.