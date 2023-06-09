В США озвучили условия дальнейшей помощи Киеву Politico: дальнейшая помощь США Киеву зависит от успеха контрнаступления

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Журналисты Джонатан Лемир и Александр Уорд в статье для Politico заявили, что дальнейшая помощь и поддержка вооруженных сил на Украине будет зависеть от успеха запланированного контрнаступления. Публицисты сослались на слова представителей американской администрации высокого ранга. В статье отмечается, что, если Киев добьется успеха, то «военная и экономическая помощь потечет».

Будущая поддержка спецоперации на Украине и глобальная репутация президента Америки Джо Байдена зависят от успеха украинского контрнаступления. Добейтесь успеха, и западная военная и экономическая помощь потечет, — написали Уорд и Лемир.

В администрации Байдена, по словам журналистов, не знают, одобрит ли конгресс дополнительную военную и финансовую помощь Украине после окончания текущего транша. В издании допустили, что помощь США ВСУ полностью прекратиться, если американские законодатели разочаруются в действия украинских военных.

Ранее военные аналитики Джон Хен и Уильям Кортни написали в статье для Defense News, что передача Киеву новых самолетов F-16 модификации Block 70 оказывается слишком дорогой для США. В издании уточнили, что один истребитель F-16 обходится Вашингтону в $200 млн. Эксперты отметили, что в долгосрочной перспективе ВВС Украины могут рассчитывать на постоянный приток старых истребителей американского и европейского производства.