В Центробанке оценили реакцию экономики России на изменение внешних условий Набиуллина: экономика России в целом адаптировалась к новым внешним условиям

Экономика России в целом адаптировалась к изменениям внешних условий, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина во время выступления на брифинге Финансового конгресса ЦБ. Она отметила, что в стране ускорилась инфляция, и это связано с тем, что спрос сильно обогнал предложение. Трансляция мероприятия опубликована на его сайте.

Мы видим, что экономика адаптировалась к изменениям внешних условий, — сказала Набиуллина.

Ранее глава ЦБ заявила, что регулятор с большей вероятностью будет рассматривать снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике. По ее словам, Банк России уже в июле может скорректировать прогноз по ключевой ставке и инфляции на 2025 год.

Набиуллина добавила, что представители ЦБ наблюдают замедление инфляции, включая устойчивую компоненту, и это происходит быстрее, чем ожидалось в предыдущем прогнозе. Она отметила, что в июле планируется обновить весь прогноз, включая возможные корректировки по инфляции и траектории ключевой ставки. До этого глава Центробанка заявляла, что умеренные ставки утвердят тогда, когда будет снижаться инфляция.