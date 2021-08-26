В США опровергли информацию о завершении эвакуации из Кабула через 36 часов

Американские власти опровергли появившееся ранее в средствах массовой информации сообщение о том, что США свернут операцию по эвакуации из Кабула через 36 часов.

Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей до конца миссии, — написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал. Талибы (движение «Талибан» запрещено в России) заявили, что создадут совет из 12 человек для управления страной. В него войдут глава политического офиса талибов мулла Абдул Гани Барадар, мулла Мухаммед Якуб, сын основателя движения муллы Мухаммеда Омара, а также высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани» Халиль аль-Рахман Хаккани.

Ранее сообщалось, что четыре самолёта Минобороны России вывезли из столицы Афганистана Кабула жителей ряда стран, среди которых, помимо россиян, граждане государств — членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины.