В США назвали преимущества и недостатки КНР как сверхдержавы

Главным козырем Китая является экономическая мощь, но при этом Пекин не способен предложить оригинальную модель развития. Об этом говорится в докладе о роли КНР на мировой арене, опубликованном на сайте американской корпорации RAND.

Авторы доклада отметили, что самым эффективным рычагом воздействия Китая на третьи страны является возможность предлагать им торговое и инвестиционное партнёрство. Такой метод гораздо более действенен, чем продвижение политической модели КНР или прямые военные угрозы.

Кроме того, эксперты сделали акцент на успехе Пекина в развитии неформальных связей с представителями элит в других странах. В частности, Австралии, Южной Корее, Индонезии, Филиппинах.

Китай продемонстрировал способность завоёвывать поддержку среди элит и чиновников <...> даже при негативном общественном мнении в отношении Китая в этих странах, — говорится в докладе.

Что касается недостатков Китая как сверхдержавы, то несмотря на рост экономического влияния, КНР не может предложить другим странам привлекательную модель развития, основанную на оригинальных ценностях. Эксперты считают, что о «китайской модели» можно говорить скорее в теоретическом ключе и её применение за пределами КНР маловероятно.

Они также предсказали , что китайская экономика может в ближайшие годы столкнуться с проблемами. Привлекательность страны будет падать в связи с ростом тревоги относительно несоблюдения прав человека. Наряду с этим влияние Пекина будет ограничиваться из-за того, что его объекты больше склоняются к пропагандируемым США ценностям.

Ранее военный эксперт Роберт Фарли отметил, что США не смогут вести одновременно две войны — с Россией и Китаем. Однако ядерный арсенал Вашингтона сможет удержать его противников от применения атомного оружия.