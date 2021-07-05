Названа стратегия США при войне с РФ и Китаем

США не смогут вести одновременно две войны — с Россией и Китаем. Об этом написал военный эксперт Роберт Фарли на портале 19FortyFive.

Он отметил , что основным местом сражений в случае конфликта с Китаем станет Тихий океан, куда США придётся стянуть все военно-морские силы, поскольку союзники Белого дома захотят остаться в стороне.

С Россией Вашингтон сразится на территории Европы, считает Фарли. По его словам, в этом конфликте США смогут получить поддержку союзников по НАТО. При этом американским ВВС предстоит сражаться на обоих театрах боевых действий.

Фарли уверен, что США протянут недолго, воюя на два фронта. Однако ядерный арсенал Вашингтона сможет удержать его противников от применения атомного оружия.

Ранее стало известно, что в Черноморском регионе может развернуться одна из самых напряжённых битв сверхдержав за господство и влияние. Об этом сообщает портал 19fortyfive. Эксперты считают, что в этом регионе усиливается влияние России и Китая. Кроме того, США делают попытки укрепить сотрудничество между восточноевропейскими союзниками по НАТО в Черноморском регионе.