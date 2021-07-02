Назван регион, где разразится битва сверхдержав

В Черноморском регионе может развернуться одна из самых напряжённых битв сверхдержав за господство и влияние. Об этом сообщает портал 19fortyfive.

Эксперты считают, что в этом регионе усиливается влияние России и Китая. Кроме того, США делают попытки укрепить сотрудничество между восточноевропейскими союзниками по НАТО в Черноморском регионе, а в Евросоюзе ведутся свои дискуссии о геополитическом будущем Европы.

В материале подчёркивается, что трансформация Черноморского региона в зону конкуренции началась ещё в 2008 году. Дело в том, что глобальный экономический кризис привёл к усилению роли Китая. Война в Южной Осетии в 2008 году убедила черноморские страны в необходимости коллективной безопасности, а в 2014 году обострилась ситуация в Донбассе. В результате Турция находилась на перекрёстке сразу нескольких вызовов. Она взяла на себя ведущую роль в переговорах с Евросоюзом по ситуации с беженцами, а также стремилась утвердить влияние в регионе, ведя переговоры с Россией и США.

Пекин, похоже, избегает прямой конкуренции с Анкарой, но его инвестиции и дипломатические шаги на Балканах сталкивают эти страны, — говорится в материале.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова, комментируя учения Североатлантического альянса в Чёрном море, заявила, что НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ.