«Игра мускулами»: Захарова об учениях НАТО в Чёрном море

НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя учения Североатлантического альянса в Чёрном море. Её слова приводит РИА Новости.

Это, безусловно, такая провокативная игра мускулами. Созвали более 30 стран, нагнали боевые корабли. Около пяти тысяч личного состава, — подчеркнула Захарова на брифинге.

Самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze стартовали в Чёрном море 28 июня. В них принимают участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них — украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолётов и спецназ.

Ранее МИД РФ назвал проведение Sea Breeze провокацией. В российском оборонном ведомстве заявили, что под прикрытием учений НАТО отправит на Украину современное оружие для использования в Донбассе.