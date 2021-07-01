16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

«Игра мускулами»: Захарова об учениях НАТО в Чёрном море

17:52, 01 июля 2021
Фото: NATO/flickr.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

Подписаться

НАТО целенаправленно занимается эскалацией и провокациями по периметру российских границ. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя учения Североатлантического альянса в Чёрном море. Её слова приводит РИА Новости.

Это, безусловно, такая провокативная игра мускулами. Созвали более 30 стран, нагнали боевые корабли. Около пяти тысяч личного состава, — подчеркнула Захарова на брифинге.

Самые масштабные за 20 лет украинско-американские учения Sea Breeze стартовали в Чёрном море 28 июня. В них принимают участие около трёх тысяч военнослужащих, 50% из них — украинские. Также к учениям привлекут десятки кораблей, самолётов и спецназ.

Ранее МИД РФ назвал проведение Sea Breeze провокацией. В российском оборонном ведомстве заявили, что под прикрытием учений НАТО отправит на Украину современное оружие для использования в Донбассе.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео