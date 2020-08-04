Администрации президента США рекомендуют переключить своё внимание на растущее влияние «оси» Россия-Иран, которое якобы угрожает американским интересам. Об этом говорится в анализе аналитической корпорации RAND, с которым ознакомился NEWS.ru. Согласно этим оценкам, оптимизация присутствия вооружённых сил США на Ближнем Востоке придаёт уверенности Москве и Пекину, которые стремятся заполнить военно-политический вакуум в регионе. Дискуссия о Ближнем Востоке заметно оживилась в США в период рассмотрения проекта оборонного бюджета на 2021 год.

Исследователи RAND убеждены, что внешнеполитическая нерешительность администрации президента США приободряет власти России и Ирана.

В Афганистане, Сирии и других странах Ближнего Востока сокращения вооружённых сил США в сочетании со скромными дипломатическими усилиями сигнализируют о нерешительности и слабости. Не удивительно, что Россия и Иран объединяются, чтобы ускорить эти тенденции, — говорится в исследовании RAND.

По этим оценкам, на нескольких театрах Россия идёт в наступление. В восточной части Сирии российские военнослужащие якобы размещают свои силы вблизи позиций американских войск, в Афганистане российская разведка якобы денежно стимулирует движение «Талибан» (запрещено в РФ), а в Ираке Москва пытается выстроить военно-техническое сотрудничество с центральным правительством, которое заинтересовано в диверсификации своих внешних связей, сетуют в RAND.

В ходе встречи с Президентом Ирана Хасаном Рухани. kremlin.ru

Тем временем связи Ирана и России продолжают крепнуть. Отношения двух тактических партнёров выходят за рамки вооружённого конфликта в Сирии и включают в себя подготовку военнослужащих и продажу оружия в других местах региона, говорили ранее в Пентагоне. Ожидающийся выход Тегерана из-под ооновского оружейного эмбарго этой осенью, вероятно, только простимулирует военно-техническое сотрудничество между Москвой и Тегераном.

RAND рекомендует властям США начать более осмысленные внутригосударственные дискуссии по поводу политики в ближневосточном регионе.

Это могло бы помочь Америке лучше понять свои интересы. Было бы лучше всего, если бы она уделяла больше внимания дипломатии в противодействии ядерной деятельности Ирана, сохраняя при этом военные контингенты в Сирии и Афганистане для нейтрализации иранской и российской злонамеренной деятельности, — убеждены эксперты RAND.

Если сокращение численности американских войск будет отделено от других целей региональной внешней политики, это может подорвать дипломатические усилия, предупреждают эксперты.

The U.S. Army/flickr.com

Не исключено, что попытка стимулировать интерес администрации Трампа к пересмотру давнего решения о прекращении зарубежных военных кампаний в экспертной среде предпринимается в рамках обсуждения проекта оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Документ в той версии, которую представила ранее контролируемая демократами Палата представителей Конгресса, существенно сужает возможности президента в реализации его ближневосточных инициатив — таких, как сокращение контингента в ряде стран или контроль над нефтяными ресурсами северо-востока Сирии.