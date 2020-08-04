Администрации президента США рекомендуют переключить своё внимание на растущее влияние «оси» Россия-Иран, которое якобы угрожает американским интересам. Об этом говорится в анализе аналитической корпорации RAND, с которым ознакомился NEWS.ru. Согласно этим оценкам, оптимизация присутствия вооружённых сил США на Ближнем Востоке придаёт уверенности Москве и Пекину, которые стремятся заполнить военно-политический вакуум в регионе. Дискуссия о Ближнем Востоке заметно оживилась в США в период рассмотрения проекта оборонного бюджета на 2021 год.
Исследователи RAND убеждены, что внешнеполитическая нерешительность администрации президента США приободряет власти России и Ирана.
В Афганистане, Сирии и других странах Ближнего Востока сокращения вооружённых сил США в сочетании со скромными дипломатическими усилиями сигнализируют о нерешительности и слабости. Не удивительно, что Россия и Иран объединяются, чтобы ускорить эти тенденции, — говорится в исследовании RAND.
По этим оценкам, на нескольких театрах Россия идёт в наступление. В восточной части Сирии российские военнослужащие якобы размещают свои силы вблизи позиций американских войск, в Афганистане российская разведка якобы денежно стимулирует движение «Талибан» (запрещено в РФ), а в Ираке Москва пытается выстроить военно-техническое сотрудничество с центральным правительством, которое заинтересовано в диверсификации своих внешних связей, сетуют в RAND.
Тем временем связи Ирана и России продолжают крепнуть. Отношения двух тактических партнёров выходят за рамки вооружённого конфликта в Сирии и включают в себя подготовку военнослужащих и продажу оружия в других местах региона,
RAND рекомендует властям США начать более осмысленные внутригосударственные дискуссии по поводу политики в ближневосточном регионе.
Это могло бы помочь Америке лучше понять свои интересы. Было бы лучше всего, если бы она уделяла больше внимания дипломатии в противодействии ядерной деятельности Ирана, сохраняя при этом военные контингенты в Сирии и Афганистане для нейтрализации иранской и российской злонамеренной деятельности, — убеждены эксперты RAND.
Если сокращение численности американских войск будет отделено от других целей региональной внешней политики, это может подорвать дипломатические усилия, предупреждают эксперты.
Не исключено, что попытка стимулировать интерес администрации Трампа к пересмотру давнего решения о прекращении зарубежных военных кампаний в экспертной среде предпринимается в рамках обсуждения проекта оборонного бюджета на 2021 финансовый год. Документ в той версии, которую представила ранее контролируемая демократами Палата представителей Конгресса, существенно сужает возможности президента в реализации его ближневосточных инициатив — таких, как сокращение контингента в ряде стран или контроль над нефтяными ресурсами северо-востока Сирии.
Сам тезис об угрозе российско-иранской оси интересам США кажется преувеличенным. Америка превосходит своих геополитических соперников по уровню военно-технического развития, что обеспечивает «страховку» от какой-либо прямой военной конфронтации. Кроме того, как любят
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