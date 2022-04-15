В Совфеде рассказали, чем грозит России вступление Финляндии в НАТО

Возможное вступление Финляндии в НАТО угрожает безопасности России, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он уточнил, что присоединение Финляндии к Североатлантическому альянсу значительно увеличит сухопутную границу между НАТО и РФ, а это позволит представителям военно-политического блока размещать на границе страны вооружённые силы.

Швеция в меньшей степени, у нас нет со Швецией сухопутной границы, но Финляндия в НАТО — это, конечно же, тоже резкое увеличение тех угроз, особенно о которых я сейчас говорил, особенно в том случае, если на территории Финляндии и Швеции опять же будут размещаться подразделения, вооружённые силы и войска НАТО, — заявил Косачёв.

Финляндия с большой долей вероятности в скором времени присоединится к НАТО, заявила ранее финский министр по делам Европы Тютти Тюппурайнен. Она добавила, что данная инициатива поддерживается местным населением.

Представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не поспособствует укреплению их безопасности. Она добавила, что эти страны окажутся «на натовской передовой». Кроме того, членство в Североатлантическом альянсе скажется на отношениях с РФ и на европейской безопасности, считает Захарова.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии эти страны станут официально зарегистрированными противниками России.