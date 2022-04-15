В Финляндии сообщили, что страна скорее всего присоединится к НАТО

↵Финляндия с большой долей вероятности в скором времени присоединится к НАТО, об этом заявила телеканалу Sky News финский министр по делам Европы Тютти Тюппурайнен. Она также добавила, что данная инициатива поддерживается местным населением.

В данный момент я сказала бы, что это более чем вероятно, но решение пока не приняли. Народ Финляндии уже определился с выбором. Опросы общественного мнения показывают значительную поддержку среди населения идеи членства страны в НАТО, — сказала она.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не поспособствует укреплению их безопасности. Она добавила, что эти страны окажутся «на натовской передовой». Кроме того, членство в Североатлантическом альянсе скажется на отношениях с РФ и на европейской безопасности, отметила она.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее заявил, что со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии эти страны станут официально зарегистрированными противниками России.