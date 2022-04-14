Медведев: Швеция и Финляндия могут стать официальными противниками России

Финляндия и Швеция обсуждают возможность вступления в НАТО. Альянс готов их принять в сжатые сроки и с минимальными бюрократическими процедурами. Если это произойдёт, у России станет больше официально зарегистрированных противников, написал в своём Telegram-канале зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По его мнению, реагировать на расширение Альянса следует «без эмоций, с холодной головой».

Сколько стран в НАТО — тридцать или тридцать две, для нас в целом не так уж важно. Двумя меньше, двумя больше — при их значимости и населении большой разницы нет, — отметил он.

При этом политик указал на то, что со вступлением в Альянс указанных стран протяжённость границ с ним вырастет более чем вдвое. Эти границы нужно укреплять, наращивая сухопутные и военно-морские силы. В таком случае о безъядерном статусе Балтики речь идти уже не может. Медведев подчеркнул, что Россия на такие меры не шали не собиралась, но её к этому вынуждают.

Он также назвал бессмысленными рассуждения о том, что на расширение НАТО повлияла спецоперация на Украине. По словам политика, попытки «затащить» Финляндию и Швецию в Альянс предпринимались и ранее. Кроме того, у России нет территориальных споров с этими странами, в отличие от Украины.

Ранее возможность вступления в НАТО Швеции и Финляндии прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала неумными и необоснованными заявления западных политиков на эту тему. По её словам, Стокгольм и Хельсинки подчиняются интересам Альянса под эгидой США и игнорируют интересы своих народов.