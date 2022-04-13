Захарова назвала неумными заявления о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неумными и необоснованными заявления западных политиков о необходимости вступления Швеции и Финляндии в НАТО, сообщает РИА Новости. По её словам, Стокгольм и Хельсинки подчиняются интересам коллективного Североатлантического альянса под эгидой США и игнорируют интересы своих народов.

Я не хочу даже это комментировать. Потому что эти заявления неумны. Они не основываются на фактах. Они лежат в русле пропаганды и провокации, — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что заявления о необходимости присоединения Финляндии и Швеции к Альянсу не берут в расчёт интересы собственных народов, и расценивать их в качестве индивидуального мнения не стоит.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин пояснил, что Швеция и Финляндия стремятся вступить в НАТО из-за страха перед Россией, потому что не могут предсказать действия Москвы на Западе. Однако, по мнению политолога, их опасения необоснованны и Россия никакой угрозы для этих стран не несёт.

По словам военного историка Борис Юлина, НАТО, в свою очередь, извлечёт выгоду из вступления этих двух стран в Альянс, так как организация сможет контролировать ситуацию в Балтийском море и разворачивать свои войска возле Санкт-Петербурга.