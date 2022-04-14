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Мир

Захарова: членство Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит их безопасность

В МИД заявили, что членство Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит их безопасность
12:51, 15 апреля 2022
Захарова: членство Финляндии и Швеции в НАТО не укрепит их безопасность Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: MFA Russia/via Global Look Press
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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО не поспособствует укреплению их безопасности, заявила представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что эти страны окажутся «на натовской передовой». Кроме того, членство в Североатлантическом альянсе кажется на отношениях с РФ и на европейской безопасности, говорится в сообщении на сайте министерства.

Членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. Они автоматически окажутся на натовской передовой, — сообщила Захарова.

Более того, по её словам, членство в НАТО подразумевает фактически отказ от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны, да и во внешней политике. Захарова призвала Финляндию и Швецию подумать над всеми последствиями такого шага.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев ранее  заявил, что со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии эти страны станут официально зарегистрированными противниками России. 

Ранее эксперт заявил, что Россия нацелит на Швецию вооружение ради своей безопасности, если та вступит в НАТО. По его словам, пока Швеция является нейтральной страной, никакого военного интереса для России она не представляет.

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