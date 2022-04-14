Россия нацелит на Швецию вооружение ради своей безопасности, если та вступит в НАТО, заявил военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с Daily Moscow. НАТО же давно пытается втянуть в свой состав и Швецию, и Финляндию. При этом остаётся важный вопрос, согласно ли вступать в Альянс население Швеции, отметил он.

И в Швеции в политических кругах как раз появились люди, которые согласны на такую процедуру. Но здесь вопрос заключается в том, а согласны ли шведы стать составной частью НАТО? <...> Пока Швеция была нейтральной страной, пока она является нейтральной страной, никакого военного интереса для России она не представляет. Но как только она станет страной НАТО, она станет той страной — целью, на которую будут нацелены наши средства вооружения. Ради нашей российской безопасности, — сказал Леонков.

Если же страны подадут заявку на вступление, её скорее всего одобрят, добавил он.

Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии эти страны станут официально зарегистрированными противниками России. Протяжённость границ РФ с Альянсом увеличится вдвое, и потребуется наращивать силы для их защиты. В таком случае речь о безъядерном статусе Балтики уже идти не может. Медведев подчеркнул, что сама Россия наращивать силы не планировала, но её к этому вынуждают.