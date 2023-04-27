В Швеции рассказали о планах на ядерное оружие США после вступления в НАТО МИД Швеции: страна не планирует размещать ядерное оружие США после вступления в НАТО

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Пресс-служба МИД Швеции сообщила «Известиям», что Стокгольм не будет размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО. Представители внешнеполитического ведомства при этом признали, что Швеция вступает в Альянс без формальных оговорок. Дипломаты напомнили, что

Как в свое время Норвегия и Дания, Швеция без формальных оговорок вступает в НАТО. Но, как и другие скандинавские страны, мы не предвидим наличия ядерного оружия на своей территории в мирное время, — заявила изданию пресс-служба МИД Швеции.

В ведомстве напомнили, что Венгрия и Турция пока не ратифицировали заявку страны на вступление в НАТО.

Ранее бывший советник экс-главы США Дональда Трампа Джон Болтон в статье для The Wall Street Journal заявил, что Североатлантический альянс должен начать глобальное расширение, чтобы разрушить «ось Россия — Китай». По его словам, для этих целей НАТО должно пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие страны, которые способны внести значительный вклад в бюджет военно-политического блока.

Ранее стало известно, что после вступления Финляндии в НАТО местные политики задумались о разрыве соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов. Данная территория имеет статус демилитаризованной с середины XIX века.