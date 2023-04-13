НАТО призвали к прямой конфронтации с Россией и Китаем Экс-помощник главы США Болтон: НАТО должно глобально расшириться для борьбы с РФ и КНР

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Бывший советник экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Джон Болтон в статье для The Wall Street Journal заявил, что Североатлантический Альянс должен начать глобальное расширение, чтобы разрушить «ось Россия — Китай». По его словам, для этих целей НАТО должно пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие страны, которые способны внести значительный вклад в бюджет военно-политического блока.

Нам стоит реализовать предложение бывшего премьер-министра Испании Хосе Марии Аснара о том, чтобы сделать НАТО всемирным, пригласив Японию, Австралию, Израиль и другие страны, приверженные целям расходов НАТО на оборону, — написал Болтон.

Он при этом добавил, что мир столкнулся с беспрецедентным вызовом со стороны Пекина, который сблизился с Москвой за время СВО.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые появились в Сети после утечки в военном ведомстве США сообщила, что большинство военных спецназовцев из стран НАТО, которые воюют на Украине, являются британцами. Отмечается, что в феврале — марте 2023 года из 97 бойцов сил специального назначения 50 являлись гражданами Великобритании.