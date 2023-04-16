В Финляндии задумались о разрыве соглашения с Россией Финляндия хочет отказаться от соглашения с Россией по мирному статусу Аландских островов

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Посольство Финляндии в Москве

После вступления Финляндии в НАТО местные политики задумались о разрыве соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов, пишет газета Ilta-Sanomat. Данная территория имеет статус демилитаризованной с середины XIX века.

После того как Финляндия стала членом НАТО, возник вопрос, остается ли соглашение о демилитаризации Аландских островов актуальным, — говорится в публикации.

С идеей пересмотра статуса островов выступил депутат финского парламента Ярмо Линдберг. По его мнению, членство в Альянсе позволяет Хельсинки пойти на такой шаг. Его поддерживает еще один парламентарий — Пекка Товери, ранее занимавший пост начальника разведки Сил обороны Финляндии. Он утверждает, что Россия ведет агрессивную политику и на этом основании мирный статус островов должен быть изменен.

Власти островов в свою очередь высказываются против изменения их статуса. Представитель территории в финском парламенте отметил, что острова могут оставаться демилитаризованной зоной, несмотря на членство Финляндии в НАТО, по аналогии с норвежским Шпицбергеном.

Ранее сообщалось, что в Финляндии предложили закрыть консульство России на Аландских островах. Инициатива была оформлена в виде петиции, которая к настоящему времени набрала более 27 тысяч подписей. Для рассмотрения ее парламентом страны петицию должны подписать 50 тысяч человек.