В Финляндии предложили закрыть консульство России на Аландских островах В Финляндии открыт сбор подписей под петицией о закрытии консульства России на Аландских островах

Фото: Консульство Российской Федерации на Аландских островах

В Финляндии идет сбор подписей под петицией о закрытии консульства России на Аландских островах в Балтийском море, опубликованной на сайте гражданских инициатив. Авторы считают, что присутствие российской дипмиссии угрожает безопасности страны.

Российское консульство должно быть упразднено на Аландских островах. Поскольку Финляндия теперь является членом НАТО, упомянутое консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии, — говорится в описании инициативы.

К настоящему моменту петиция набрала 7,4 тысячи подписей. Для ее рассмотрения парламентом страны необходимо 50 тысяч подписей.

Финляндия официально вступила в НАТО 4 апреля. Генсек Альянса Йенс Столтенберг отметил, что в соответствии с Североатлантическим договором страна включается в систему коллективной защиты. Согласно ей, нападение на одну или несколько стран НАТО рассматривается как нападение на весь Блок.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что вступление Финляндии в НАТО будет расценено Россией как угроза ее безопасности и послужит поводом для укрепления границ, а также подготовке на случай возможного удара со стороны нового члена Альянса. Она добавила, что Блок нарушил договоренности, согласно которым он не должен был приближаться к российским территориям.