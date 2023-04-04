В РФ заявили о планах укрепить границы после вступления Финляндии в НАТО Депутат Журова: Россия будет укреплять границы после вступления Финляндии в НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вступление Финляндии в НАТО будет расценено Россией как угроза ее безопасности, заявила в беседе с Lenta.ru депутат Госдумы Светлана Журова. По ее словам, страна будет укреплять границы и готовиться на случай возможного удара со стороны нового члена Альянса. Парламентарий подчеркнула, что НАТО нарушила договоренности, согласно которым организация не должна была приближаться к российским территориям.

Мы будем укреплять границы, понимая, что оттуда может быть нанесен удар, угрозы нашей стране все ближе и ближе. Возможно, на площадке ООН мы также поднимем эту тему. Тему того, что были определенные исторические договоренности, в рамках которых нам было дано обещание, что НАТО не станет приближаться к нашим границам, — заявила Журова.

Депутат отметила, что в НАТО могут считать договоренности с Россией недействительными из-за срока давности. Помимо того, Альянс может ссылаться на агрессивные действия со стороны Москвы. Журова считает это проявлением политики двойных стандартов.

То, что они сами проявляют агрессию, поступая таким образом, не замечают. Такие двойные стандарты, — заключила парламентарий.

Ранее Журова назвала неприятным тот факт, что Турция ратифицировала присоединение Финляндии к НАТО, поскольку Анкара является партнером Москвы. При этом она отметила, что Россия не станет мешать Турции принимать решения и не станет оказывать на нее давление.