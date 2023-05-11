В России указали на опасные последствия дефолта США для всего мира Экономист Николаев: дефолт в США приведет к росту инфляции и безработицы во всем мире

Фото: Liu Jie / XinHua / Global Look Press

Экономист Игорь Николаев рассказал URA.RU, что дефолт в США приведет к снижению мирового уровня ВВП, а это в свою очередь увеличит уровень инфляции и безработицы по всему миру. Эксперт добавил, что это будет шок для мировой экономики, а кризис 2008–2009 годов «покажется цветочками». По его словам, потенциальный американский дефолт коснется всех стран без исключения.

Это падение мирового ВВП, падение крупнейших экономик, со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде инфляции, безработицы и так далее. Это шок, высочайшая неопределенность, никто не инвестирует в такой момент. <...> Это очень и очень неприятная ситуация, — сказал Игорь Николаев.

Специалист при этом выразил уверенность в том, что в Соединенных Штатах не наступит дефолт по госдолгу. По его словам, американские власти могут принять очередное решение по повышению потолка госдолга.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что президент Джо Байден будет вынужден действовать в рамках имеющихся у него опций, если конгресс не поднимет потолок государственного долга. Она упомянула возможность использования четвертого раздела четырнадцатой поправки к Конституции США, которая позволяет избежать дефолта в обход позиции конгресса, хотя это может привести к конституционному кризису в стране.