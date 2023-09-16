Мощность урагана в Ливии сравнима со взрывом атомной бомбы в Хиросиме, повторяющимся каждые 20 секунд, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Сергей Мухаметов. По его словам, шторм «Даниэль» почти не ослаб при выходе на сушу, поскольку Средиземное море было перегрето из-за сильной жары летом этого года.
Мощность у тропических ураганов такова, что каждые 20 секунд в нем взрывается бомба, сброшенная на Хиросиму. Шторм «Даниэль» уникален тем, что при выходе на сушу он практически не ослаб, потому что Средиземное море в этом году перегрето еще с того времени, когда весь юг Европы страдал от жары, — сказал ученый.
По его словам, средний тропический ураган в 200 раз мощнее, чем энергия от всех электростанций мира.
Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября. Сильнее всего пострадал город Дерна, там разрушены две плотины. Затопленными оказались дома, больницы и другие инфраструктурные объекты. 14 сентября число погибших превысило 11 тысяч. При этом 20 тысяч человек считаются пропавшими без вести.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования властям страны, а также близким и родным погибших. По его поручению Россия направит в пострадавшую от наводнения Ливию несколько самолетов с гуманитарной помощью. Она включает как группы спасателей и медиков, так и материальную составляющую. Отправку помощи начали в пятницу, 15 сентября, ливийская сторона оказывает содействие.