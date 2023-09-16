Ариф Адыгезалов

В России нашли сходство между ураганом в Ливии и бомбардировкой Хиросимы Ученый Мухаметов: мощность урагана в Ливии сравнима со взрывом бомбы в Хиросиме

16 сентября 2023 в 08:42

Фото: Ibrahim Hadia al-Majbri/XinHua/Global Look Press

15 сентября 2023 года. Видны люди, стоящие на разбитом шоссе между городами Дерна и Сус на востоке Ливии