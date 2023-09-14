Опубликованы спутниковые снимки последствий наводнения в Ливии

Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press

Ливия

В Сети появились спутниковые снимки из Ливии, на которых запечатлены последствия разрушительного наводнения. Оно стало следствием циклона «Даниэль» и обрушилось на северо-восток страны 10 сентября. В результате катастрофы сильнее всего пострадал города Дерна, где было разрушено две плотины.

Затоплены оказались дома, больницы и другие инфраструктурные объекты. По последним данным, число жертв составило восемь тысяч человек. Еще более 10 тысяч жителей числятся пропавшими без вести.

Как сообщал представитель ливийской армии Ахмад аль-Мисмари, на улицах страны лежат многочисленные тела. Похоронить их пока что не представляется возможным.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования властям страны, а также близким и родным погибших. Он отметил, что Россия готова оказать всю необходимую помощь.

В Гонконге тем временем зафиксировали сильнейший с 1884 года ливень. В городе был объявлен самый высокий, черный уровень штормового предупреждения. В результате чрезвычайного происшествия пострадали по меньшей мере 102 человека. Некоторые из них получили серьезные травмы и были госпитализированы.