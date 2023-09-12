Россия поможет пострадавшей от наводнений Ливии Путин выразил соболезнования Ливии из-за наводнений и пообещал оказать помощь

Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова оказать необходимую помощь Ливии, пострадавшей от урагана и наводнения, говорится в телеграмме, направленной председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи. Глава государства также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Разделяем боль и скорбь дружественного народа Ливии. И, конечно, готовы оказать необходимое содействие, — говорится в опубликованном на сайте Кремля сообщении.

Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. В Ливийской национальной армии на следующий день сообщали по меньшей мере о 5–6 тысячах пропавших граждан. Затоплены дома, больницы и другие инфраструктурные объекты. Сильнее всего пострадал город Дерна, где разрушены две плотины, что и стало основной причиной такого числа жертв. В ряде районов страны уровень подъема воды достиг трех метров.

Ранее разрушительный циклон бушевал в Греции и Болгарии.