Владимир Сахмеев

Россия поможет пострадавшей от наводнений Ливии Путин выразил соболезнования Ливии из-за наводнений и пообещал оказать помощь

12 сентября 2023 в 17:51

Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press