Путин поручил отправить в Ливию несколько самолетов с гумпомощью

Фото: IMAGO/The eastern-based governme/Global Look Press

Ливия

Россия по поручению президента Владимира Путина направит в пострадавшую от наводнения Ливию несколько самолетов с гуманитарной помощью, сообщил посол РФ в этой стране Айдар Аганин. По его словам, которые приводит РИА Новости, она включает как группы спасателей и медиков, так и материальную составляющую.

В соответствии с поручением президента В. В. Путина Россия направит несколько самолетов с помощью пострадавшим районам северо-востока Ливии. Это включает в себя как группы спасателей и медиков, так и материальную составляющую — необходимое оборудование, одеяла, палатки и другое, — сказал дипломат.

Посол отметил, что практическая фаза операции начинается уже в пятницу, 15 сентября, Ливийская сторона оказывает содействие.

Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября. Сильнее всего пострадал город Дерна, там разрушены две плотины. Затопленными оказались дома, больницы и другие инфраструктурные объекты.

Накануне сообщалось, что число погибших при наводнении превысило 11 тысяч. При этом 20 тысяч человек считаются пропавшими без вести.

Президент России выразил свои соболезнования властям страны, а также близким и родным погибших. Он отметил, что Россия готова оказать всю необходимую помощь.