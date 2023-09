Ариф Адыгезалов

Число погибших при наводнении в Ливии увеличилось Al Arabiya: число погибших при наводнении в Ливии превысило 11 тысяч

14 сентября 2023 в 19:06

Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press

