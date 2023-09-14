Число погибших при наводнении в Ливии увеличилось Al Arabiya: число погибших при наводнении в Ливии превысило 11 тысяч

Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press

Ливия

Число погибших при наводнении на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на общество Красного Полумесяца. При этом 20 тысяч человек считаются пропавшими без вести.

Число погибших в результате стихийного бедствия на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч, число пропавших без вести достигло 20 тысяч, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число жертв наводнения составило восемь тысяч человек, еще более 10 тысяч жителей числились пропавшими без вести.

Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. В результате катастрофы сильнее всего пострадал города Дерна, где были разрушены две плотины. Затоплены оказались дома, больницы и другие инфраструктурные объекты. Как сообщал представитель ливийской армии Ахмад аль-Мисмари, на улицах страны лежат многочисленные тела. Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования властям страны, а также близким и родным погибших. Он отметил, что Россия готова оказать всю необходимую помощь.

В Гонконге тем временем зафиксировали сильнейший с 1884 года ливень. В городе был объявлен самый высокий, черный, уровень штормового предупреждения. В результате чрезвычайного происшествия пострадали по меньшей мере 102 человека. Некоторые из них получили серьезные травмы и были госпитализированы.