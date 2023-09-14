Число погибших при наводнениях в Ливии превысило восемь тысяч человек

Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press

Число жертв ливней и наводнений в северо-восточных районах Ливии превысило восемь тысяч человек, сообщил советник Палаты представителей (парламента) страны, передает телеканал Al Arabiya. По его данным, в настоящее время пропавших без вести достигло более 10 тысяч.

Число погибших в результате стихийного бедствия на северо востоке Ливии превысило восемь тысяч, — говорится в заявлении.

Ранее представитель ливийской армии Ахмад аль-Мисмари сообщил, что многочисленные тела жертв находятся на улицах города или в море, поэтому в настоящее время нет возможностей их похоронить. Он добавил, что поисковая операция продолжается, большое количество ливийских волонтеров отправились в пострадавшие от наводнения районы.

Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. В Ливийской национальной армии на следующий день сообщали по меньшей мере о 5–6 тысячах пропавших граждан.

Затоплены дома, больницы и другие инфраструктурные объекты. Сильнее всего пострадал город Дерна, где разрушены две плотины, что и стало основной причиной такого числа жертв. В ряде районов страны уровень подъема воды достиг трех метров. До этого циклон бушевал прежде в Греции и Болгарии.