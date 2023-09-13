Число жертв наводнения в Ливии увеличилось Al-Qahera News: число жертв наводнения в ливийской Дерне достигло семи тысяч

Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press

Число погибших при наводнении в ливийском городе Дерна достигло семи тысяч, сообщает телеканал Al-Qahera News со ссылкой на представителя ливийской армии Ахмада аль-Мисмари. По его словам, многочисленные тела жертв находятся на улицах города или в море, поэтому в настоящее время нет возможностей их похоронить.

Число жертв в городе Дерна в результате шторма и наводнения достигло семи тысяч. Тысячи тел еще находятся на улицах города или в море, и мы пока не имеем возможности их захоронить, — сказал аль-Мисмари.

Он добавил, что число пропавших без вести в результате стихийного бедствия достигает девяти тысяч. Аль-Мисмари отметил, что поисковая операция продолжается, большое количество ливийских волонтеров отправились в пострадавшие от наводнения районы.

Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восток Ливии 10 сентября и принес в расположенные на побережье Средиземного моря города штормовой ветер и ливни с грозами. В Ливийской национальной армии на следующий день сообщали по меньшей мере о 5–6 тысячах пропавших граждан.

Затоплены дома, больницы и другие инфраструктурные объекты. Сильнее всего пострадал город Дерна, где разрушены две плотины, что и стало основной причиной такого числа жертв. В ряде районов страны уровень подъема воды достиг трех метров. До этого циклон бушевал прежде в Греции и Болгарии.