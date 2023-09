Ариф Адыгезалов

Число жертв наводнения в Ливии увеличилось Al-Qahera News: число жертв наводнения в ливийской Дерне достигло семи тысяч

13 сентября 2023 в 16:39

Фото: The eastern-based government of /XinHua/Global Look Press