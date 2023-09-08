Свыше ста человек пострадали из-за сильнейшего за столетие ливня в Гонконге SCMP: 102 человека пострадали в результате сильнейшего ливня в Гонконге

Фото: Ben Marans/Keystone Press Agency/Global Look Press

По меньшей мере 102 человека пострадали в результате ливня в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post. Он стал сильнейшим за всю историю наблюдений с 1884 года. В городе объявлен самый высокий, черный уровень штормового предупреждения.

Серьезные травмы получили несколько человек, уточнила газета. Среди них двое женщин и двое мужчин, они находятся в больнице. Сюн Ян, бывший инженер по очистке воды из Шэньчжэня, сказал, что до 2000 года город часто подвергался наводнениям.

Как сообщали ранее метеорологи, в городе выпало 158,1 мм осадков, что стало наивысшим показателем за 139 лет наблюдений. Из-за непогоды были отменены торги на Гонконгской фондовой бирже, закрыты школы. Власти города призвали жителей не покидать свои дома без крайней необходимости.

Ливни являются следствием тайфуна «Хайкуй». Последний раз черный уровень штормового предупреждения вводился в городе в 2021 году.

Сильнейшее наводнение тем временем обрушилось на Стамбул. В нескольких районах города полностью затоплены дороги. В результате катаклизмов погибли три человека, еще пять получили травмы различной степени тяжести.

Наводнение началось в Стамбуле после сильного ливня 6 сентября. Мэр города Экрем Имамоглу отметил, что власти не ожидали подобной погоды. К ликвидации последствий привлечено более 2,1 тысячи коммунальных работников.