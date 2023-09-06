Во время мощного наводнения в Стамбуле погибли три человека

Фото: Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Три человека стали жертвами мощного наводнения в Стамбуле, сообщает местный телеканал NTV. По его данным, из-за дождя дороги стали озерами.

В [районах] Арнавуткей, Башакшехире и Кючукчекмедже из-за дождя дороги превратились в озера, водителям было трудно продвигаться вперед. Министр внутренних дел Али Йерликая сообщил, что в результате наводнения погибли три человека, — отмечается в сообщении.

NTV уточнил, что еще пять человек из-за паводка получили травмы и были госпитализированы.

Наводнение в Стамбуле началось после первого за несколько месяцев мощного ливня, который обрушился на город в ночь на 6 сентября. От излишней воды пострадали метро, дороги, библиотеки и дома.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу подтвердил затопление некоторых улиц в районах на западе города. По его словам, власти не ожидали ливня, при котором в ряде районов города выпало сразу 150 килограммов осадков на квадратный метр. Над ликвидацией последствий стихии работает более 2,1 тысячи коммунальных сотрудников. В связи с ливнями закрыта станция метро Каяшехир, также остановил работу в городе фуникулер Эйюп — Пьер Лоти.

Ранее стало известно, что в ряде северных районов крупнейшего города Турции объявлен желтый уровень опасности. Также появилось видео наводнения. На кадрах можно наблюдать людей, стоящих по пояс в воде.