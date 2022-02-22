В Раду внесли проект о закрытии границ с Россией

Проект обращения к президенту Украины о прекращении транспортного сообщения с Россией, объявлении военного положения на Донбассе и закрытию границ с Россией и Белоруссией зарегистрирован в Верховной раде. Инициатором законопроекта является внефракционный депутат Оксана Савчук, сообщается на сайте украинского парламента.
Проект
Обратиться к президенту Украины с предложениями: внести в Верховную раду Украины представление об объявлении военного состояния на территории Донецкой и Луганской областей; принять меры реагирования по прекращению транспортного сообщения с Российской Федерацией и закрытии государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией, — говорится в документе.
Россия 21 февраля признала независимость ЛНР и ДНР. Соответствующие указы, а также договоры о сотрудничестве, дружбе и взаимопомощи подписал президент Владимир Путин.
Президент США Джо Байден заявил, что Америка вводит новые санкции из-за признания Россией донбасских республик. Они коснутся суверенного долга России, элит и двух банков. В частности, речь идёт о ВЭБ.РФ, санкции против которого США введут 23 февраля.