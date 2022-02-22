18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

В Раду внесли проект о закрытии границ с Россией

Депутат Верховной рады Оксана Савчук предложила украинскому президенту закрыть границы с Россией
00:19, 23 февраля 2022
В Раду внесли проект о закрытии границ с Россией border Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Проект обращения к президенту Украины о прекращении транспортного сообщения с Россией, объявлении военного положения на Донбассе и закрытию границ с Россией и Белоруссией зарегистрирован в Верховной раде. Инициатором законопроекта является внефракционный депутат Оксана Савчук, сообщается на сайте украинского парламента.

Проект предлагается считать вступившим в силу с момента принятия.

Обратиться к президенту Украины с предложениями: внести в Верховную раду Украины представление об объявлении военного состояния на территории Донецкой и Луганской областей; принять меры реагирования по прекращению транспортного сообщения с Российской Федерацией и закрытии государственной границы с Республикой Беларусь и Российской Федерацией, — говорится в документе.

Россия 21 февраля признала независимость ЛНР и ДНР. Соответствующие указы, а также договоры о сотрудничестве, дружбе и взаимопомощи подписал президент Владимир Путин.

Президент США Джо Байден заявил, что Америка вводит новые санкции из-за признания Россией донбасских республик. Они коснутся суверенного долга России, элит и двух банков. В частности, речь идёт о ВЭБ.РФ, санкции против которого США введут 23 февраля.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео