В Раду внесли проект о закрытии границ с Россией

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что новые антироссийские санкции оставят фигурантов списка без «вечеринок в Сен-Тропе». Также они лишатся возможности ездить на шопинг в Милан, написал он в Twitter.

Дипломат указал, что ограничительные меры затронут 351 депутата Государственной думы, проголосовавших «за признание так называемых ЛНР и ДНР». В списке значатся ещё 27 физических и юридических лиц. Это будет распространяться...