Байден заявил о новых санкциях против России

Президент США Джо Байден заявил, что новые санкции коснутся суверенного долга России, элит и двух банков. В частности, речь идёт о ВЭБ.РФ, санкции против которого США введут 22 февраля. Трансляция выступления американского лидера ведётся на сайте Белого дома.

С 23 февраля, отметил глава США, вводятся санкции против российских элит.

Мы наложили санкции на суверенный долг России. Это значит, что мы отрезали доступ к западному финансированию. Россия не может больше заимствовать у Запада и обеспечивать свой долг на наших рынках, — сказал Байден.

Президент США добавил, что Вашингтон тесно сотрудничает с Германией, которая пообещала не сертифицировать «Северный поток — 2». По мнению Байдена, Россия «отрезала от Украины большой кусок» и сегодня продолжила такие действия. США не имеют никакого желания сражаться с РФ, но хотят донести, что будут защищать каждый дюйм территории НАТО, уточнил американский лидер.

Президент США пообещал, что Штаты продолжат свою помощь Украине в сфере обороны и укрепят своё присутствие в Балтии. Хозяин Белого дома при этом признал, что санкции против РФ ударят по США, но пообещал защищать американскую экономику.

Ранее заместитель советника Джо Байдена по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил, что администрация США рассматривает последние шаги России в отношении Украины как начало российского вторжения. Так он прокомментировал признание Москвой независимости ДНР и ЛНР.