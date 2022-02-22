«Начало вторжения»: в Белом доме о шагах Москвы в Донбассе

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Россия в самое ближайшее время эвакуирует персонал посольства с Украины, говорится в сообщении на сайте МИД РФ. Там отметили, что в адрес российских дипломатов с 2014 года поступали угрозы, но киевские власти не реагировали.

В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача — позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках посольства и генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации...