«Начало вторжения»: в Белом доме о шагах Москвы в Донбассе
Представитель Белого дома Файнер назвал решения России по Украине началом «вторжения»
Александр Чеков
Александр Чеков
20:44, 22 февраля 2022
Фото: mil/vk.com
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Администрация США рассматривает последние шаги России в отношении Украины как «начало российского вторжения». Об этом заявил в эфире телеканала CNN заместитель советника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер на фоне признания Москвой независимости ДНР и ЛНР.
Мы считаем, что да, это начало вторжения, нового вторжения России на Украину. И вы уже стали свидетелями начала нашего ответа, который, как мы говорили, будет стремительным и жёстким, — заявил Файнер.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва пытается найти предлог для вторжения на Украину. По его словам, решение президента России о признании ЛНР и ДНР подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские договорённости.