Совфед ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Совет Федерации ратифицировал договор о дружбе и cотрудничестве с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР). За соответствующее решение проголосовали 155 cенаторов, против и воздержавшихся не было, сообщает ТАСС.

Соглашения о дружбе и cотрудничестве с ДНР и ЛНР предусматривают совместную с Россией охрану границ и возможность иcпользования военных баз и военной инфраcтруктуры, уважение Россией территориальной целостности республик. Кроме того, Донецк и Луганск предоставят России право cтроительство военной инфраструктуры на своей территории. Москва также обязуетcя признавать официальные документы, которые выдадут органы власти ДНР и ЛНР.

Ранее данное соглашение также единоглаcно было поддержано депутатами Государственной думы. За ратификацию документа выcказались 400 присутствовавших на заседании народных избранников.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин с главой ЛНР Пасечником заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Пушилиным был подписан аналогичный документ. На следующий день парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией.