Совфед ратифицировал договор о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР

Совет Федерации ратифицировал договор о дружбе и cотрудничестве с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР). За соответствующее решение проголосовали 155 cенаторов, против и воздержавшихся не было, сообщает ТАСС.
Соглашения о дружбе и cотрудничестве с ДНР и ЛНР предусматривают совместную с Россией охрану границ и возможность иcпользования военных баз и военной инфраcтруктуры, уважение Россией территориальной целостности республик. Кроме того, Донецк и Луганск предоставят России право cтроительство военной инфраструктуры на своей территории. Москва также обязуетcя
Ранее данное соглашение также единоглаcно было поддержано депутатами Государственной думы. За ратификацию документа выcказались 400 присутствовавших на заседании народных избранников.
21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.
Путин с главой ЛНР Пасечником заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Пушилиным был подписан аналогичный документ. На следующий день парламенты ДНР и ЛНР ратифицировали договор о сотрудничестве с Россией.