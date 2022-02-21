Генсек НАТО резко осудил признание Россией ДНР и ЛНР

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва пытается найти предлог для вторжения на Украину. Об этом он написал в своем
Это подрывает усилия по урегулированию на Украине, — подчеркнул он.
Он добавил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Генсек также призвал Россию перестать разжигать конфликт и перейти к дипломатическому урегулированию.
РФ уже неоднократно предлагала сотрудничество Альянсу в разных форматах и выполнила все обязательства перед западными странами, заявил Владимир Путин в ходе своего телеобращения к россиянам. Несмотря на это, в результате произошло пять волн расширения НАТО, добавил он.
Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе. Глава Украины Владимир Зеленский, в свою очередь,