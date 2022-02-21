Генсек НАТО резко осудил признание Россией ДНР и ЛНР

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва пытается найти предлог для вторжения на Украину. Об этом он написал в своем Twitter -аккаунте. По его словам, решение президента России о признании ЛНР и ДНР подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договорённости.

Это подрывает усилия по урегулированию на Украине, — подчеркнул он.

Он добавил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Генсек также призвал Россию перестать разжигать конфликт и перейти к дипломатическому урегулированию.

РФ уже неоднократно предлагала сотрудничество Альянсу в разных форматах и выполнила все обязательства перед западными странами, заявил Владимир Путин в ходе своего телеобращения к россиянам. Несмотря на это, в результате произошло пять волн расширения НАТО, добавил он.