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Генсек НАТО резко осудил признание Россией ДНР и ЛНР

Генсек НАТО осудил признание Россией ДНР и ЛНР
23:26, 21 февраля 2022
Генсек НАТО резко осудил признание Россией ДНР и ЛНР Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: Zheng Huansong/Xinhua/Global Look Press
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва пытается найти предлог для вторжения на Украину. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте. По его словам, решение президента России о признании ЛНР и ДНР подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договорённости.

Это подрывает усилия по урегулированию на Украине, — подчеркнул он.

Он добавил, что НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Генсек также призвал Россию перестать разжигать конфликт и перейти к дипломатическому урегулированию. 

РФ уже неоднократно предлагала сотрудничество Альянсу в разных форматах и выполнила все обязательства перед западными странами, заявил Владимир Путин в ходе своего телеобращения к россиянам. Несмотря на это, в результате произошло пять волн расширения НАТО, добавил он.

Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе. Глава Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, созвал срочное заседание Совбеза.

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