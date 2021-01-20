В ОБСЕ заявили, что Киеву не стоит применять силу в Донбассе

https://static.news.ru/photo/a41cbd7e-5b2e-11eb-a603-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украине нельзя забывать о Донбассе и Крыме, однако там не следует применять силу, как это случилось в Нагорном Карабахе. Об этом заявила председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Вам никогда не стоит забывать о Крыме и Донбассе. Но силу никогда не следует применять, потому что насильно устойчивый мир не установить, — заявила в интервью украинскому изданию «Европейская правда» Линде.

Она также отметила, что вооружённый конфликт на востоке Украины нельзя считать замороженным, так как «нормандский формат» до сих пор действует и члены контактной группы пытаются найти решение. При этом Линде заявила, что не считает необходимым привлекать ОБСЕ к переговорам в «нормандском формате». По её мнению, позитив в переговорном процессе есть и доказательством этого является действие устойчивого режима прекращения огня в Донбассе.

После недавних событий в Карабахе в украинских СМИ активно начали обсуждать применимость подобного сценария для дальнейшего развития конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что война в Карабахе продемонстрировала современные формы ведения боевых действий, а украинские генералы начали изучать опыт событий в этом регионе. 25 ноября на эту тему высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявив, что конфликт в Нагорном Карабахе не даёт оснований ожидать обострения ситуации в Донбассе.

По поводу инициированной Киевом переговорной площадки «Крымская платформа» Линде заявила, что в ОБСЕ ещё не определились с позицией. Вместе с тем она сочла важной эту инициативу.

Как писал NEWS.ru, в процессе мирного урегулирования на юго-востоке Украины нет практически никакого прогресса, кроме соблюдения режима тишины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель. Украинский лидер добавил, что Киев соблюдает все договорённости, которые были достигнуты на встрече лидеров глав государств «нормандской четвёрки» в Париже в 2019 году.

Кроме того, Зеленский предложил Меркель присоединиться к «Крымской платформе», а также пригласил её в Киев на 30-летие независимости Украины.