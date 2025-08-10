Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В ОАЭ отреагировали на возможное массовое закрытие счетов компаний из РФ

В ОАЭ опровергли информацию о массовом закрытии счетов российских компаний

Фото: Jochen Tack/Global Look Press

Официальный представитель правительства ОАЭ в беседе с ТАСС опроверг информацию о якобы массовом закрытии банковских счетов российских компаний в стране. Чиновник подчеркнул, что эмиратские финансовые учреждения продолжают строго соблюдать международные банковские стандарты, применяя единые подходы ко всем клиентам, независимо от их национальной принадлежности.

Мы также подтверждаем, что в стране не происходило массового закрытия счетов каких-либо организаций, — заявил чиновник.

Представитель властей Эмиратов особо отметил, что никаких специальных проверок или рестриктивных мер в отношении компаний, связанных с Россией, не проводилось. Все решения банков принимаются исключительно на основе внутренней оценки рисков и соответствуют международной банковской практике, уточнил он.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что установка запрета на снятие наличных с депозитов в банках невозможна. Он объяснил, что введение таких мер имело бы катастрофические последствия для экономики страны.

