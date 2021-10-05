В НАТО рассказали о последних возможностях надавить на «Талибан»*

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что у Альянса ещё остаются возможности давления на радикальное движение. В то же время он признал, что мер воздействия стало гораздо меньше. Об этом сообщает РИА Новости.

У нас, разумеется, сохраняются рычаги давления. Их меньше, чем было ранее, однако они не свелись к нулю, — сказал Столтенгберг, выступая в Джорджтаунском университете.

Он дал понять, что у стран блока имеются возможности для проведения атак дальнего действия.

Генсек Альянса также отметил, что не хочет возлагать какие-то надежды на талибов после захвата ими власти в Афганистане. Однако, по его словам, у НАТО есть некоторые ожидания, касающиеся их дальнейшей политики.

Ранее стало известно, что около 40% европейцев считают ошибкой ввод американских войск в Афганистан в 2001 году. Этой позиции придерживаются 49% немцев, 41% испанцев, 40% британцев, 36% итальянцев и 34% французов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса Французского института общественного мнения (IFop).

В свою очередь МИД России ожидает открытия перспектив для экономического сотрудничества с Афганистаном и считает, что позитивный опыт может служить заделом для кооперации.

Напомним, запрещённое в России движение «Талибан» окончательно захватило весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, 16 августа. А после захвата и её, талибы объявили о завершении войны в Афганистане и начале формирования состава временного правительства.

* Запрещённая в России террористическая организация.