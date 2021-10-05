Почти половина европейцев назвала ввод войск США в Афганистан ошибкой

Около 40% европейцев считают ввод американских войск в Афганистан в 2001 году ошибочным. Этой позиции придерживаются 49% немцев, 41% испанцев, 40% британцев, 36% итальянцев и 34% французов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса Французского института общественного мнения (IFop).
Отмечается, что противоположного мнения
Опрос проводился с 21 по 27 сентября, в нём приняли участие 5032 жителя Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании старше 18 лет.
Около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране. В честь этого боевики запрещённого в России движения «Талибан» по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в этой стране.
16 августа «Талибан» окончательно
После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.