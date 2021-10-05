Почти половина европейцев назвала ввод войск США в Афганистан ошибкой

Около 40% европейцев считают ввод американских войск в Афганистан в 2001 году ошибочным. Этой позиции придерживаются 49% немцев, 41% испанцев, 40% британцев, 36% итальянцев и 34% французов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса Французского института общественного мнения (IFop).

Отмечается, что противоположного мнения придерживаются 37% немцев, 39% испанцев, 34% британцев, 46% итальянцев и 40% французов. Большинство итальянцев (53%), почти половина жителей Испании (47%), более трети британцев (43%), немцев (41%) и французов (35%) полагают, что то, как был организован вывод войск, ухудшило образ США в их глазах. Более половины участников опроса уверены, что завершение операции в Афганистане снизило уровень мировой безопасности.

Опрос проводился с 21 по 27 сентября, в нём приняли участие 5032 жителя Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании старше 18 лет.

Около полуночи 30 августа из афганского международного аэропорта в Кабуле вылетел последний самолёт американских ВВС. Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в стране. В честь этого боевики запрещённого в России движения «Талибан» по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летнего присутствия американских военных в этой стране.

16 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.