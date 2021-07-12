США ушли из Афганистана

Агфанский международный аэропорт в Кабуле покинул последний самолёт американских ВВС, об этом Associated Press рассказал Хемад Шерзад, боевик Талибана (запрещенная в РФ террористическая организация), который участвует в охране аэропорта.

По словам боевика, последний самолёт американских военных вылетел из Кабула ближе к полуночи понедельника. В честь этого боевики по всему городу открыли огонь в воздух, празднуя окончание 20-летней американской оккупации Афганистана.

В социальных сетях уже опубликовано видео со взлётом американского судна. Также известно, что контроль над международным авиаузлом взял на себя «Талибан». При этом международные ведомства западных стран призвали организацию обеспечить безопасный коридор для вылета иностранных граждан.

Пентагон подтвердил вывод войск США из Афганистана и завершение миссии в республике.

Ранее стало известно, что на фоне обострения ситуации в Афганистане более двух тысяч военных из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии в рамках совместных манёвров «Боевое содружество — 2021» приступили к активной фазе с привлечением боевой авиации и средств противовоздушной обороны.