Учения с ПВО и авиацией проводят страны СНГ на фоне эскалации в Афганистане

На фоне обострения ситуации в Афганистане более двух тысяч военных из России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии в рамках совместных манёвров «Боевое содружество — 2021» приступили к активной фазе с привлечением боевой авиации и средств противовоздушной обороны. Об этом сообщает Министерство обороны России.

В учении задействованы свыше 200 единиц боевой и специальной техники, в том числе зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», С-300 «Фаворит», ЗРПК «Панцирь-С», а также самолёты МиГ-29, Су-24, Су-34, Су-35С, Су-27, Су-30, Су-25, — сообщили в Минобороны.

В ходе манёвров будут разыграны тактические эпизоды по организации применения коалиционных группировок авиации и войск ПВО стран СНГ в регионах коллективной безопасности при антитеррористических действиях и в вооружённых конфликтах. Учение проходит на астраханском полигоне «Ашулук». Основной этап учения пройдёт на полигоне 2 сентября, сказали в ведомстве.

По словам российских военных, в учениях также задействованы дальние перехватчики МиГ-31, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и вертолёты Ми-8АМТШ.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Боевики захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент страны Ашраф Гани бежал.

Ранее стало известно, что Россия может оказать военную помощь своим союзникам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в частности Таджикистану и Узбекистану, для борьбы с террористами. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.