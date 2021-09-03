Талибы объявили о завершении войны в Афганистане

Войну в Афганистане после захвата Панджшера боевиками «Талибана» (запрещён в РФ) можно считать завершённой. Об этом заявил представитель движения Забиулла Муджахид в ходе пресс-конференции, трансляцию которой вёл афганский телеканал Ariana News.

Вчера вечером и сегодня утром над Панджшером был установлен полный контроль. Таким образом, война в Афганистане окончена. Для неё больше нет никаких оправданий, — заявил Муджахид.

По его словам, ни один мирный гражданин не погиб при взятии Панджшера.

Как рассказал Муджахид, теперь пришло время обустраивать Афганистан. Он заявил, что в течение нескольких дней будет объявлено новое афганское правительство.

Ранее талибы направили России, Турции, Китаю, Ирану, Пакистану и Катару приглашение на мероприятие по случаю объявления нового состава правительства Афганистана. Отмечается, что все необходимые процедуры для объявления состава нового кабмина завершены. Также подчёркивается, что лидер «Талибана» останется на своём посту и будет следить за деятельностью правительства.