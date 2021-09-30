В МВД Грузии опровергли возвращение Саакашвили в страну
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
09:48, 01 октября 2021
Фото: unsplash.com
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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не пересекал государственную границу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.
Саакашвили не пересекал государственную границу, — говорится в заявлении.
Ранее Саакашвили написал на своей странице в Facebook, что вернулся на родину. Он планировал приехать к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Позднее политик опубликовал видеообращение, в котором сообщил о своём нахождении в Батуми. Однако видео размыто, из-за чего точное местонахождение распознать не удаётся.
Саакашвили уехал из Грузии в 2013 году. Там против политика возбуждено несколько уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осуждён на тюремные сроки. Грузинские власти не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу.