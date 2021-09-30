В МВД Грузии опровергли возвращение Саакашвили в страну

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что вернулся на родину. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Ранее политик обещал вернуться к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. При этом грузинские власти не раз заявляли о том, что Саакашвили будет задержан, как только пересечёт границу.

Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет, — написал Саакашвили. Позднее политик опубликовал видеообращение, в котором сообщает о своём нахождении в Батуми. На кадрах видно, что он находится...