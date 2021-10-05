В Москве прокомментировали предложение выслать 300 дипломатов России из США

В МИД России прокомментировали предложении сенаторов США выслать из страны 300 отечественных дипломатов. В ведомстве заявили, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет, передаёт «Коммерсант».

5 октября сенатор Марко Рубио (рeспубликанец, от штата Флорида), а также другие члены верхней палаты Конгресса США направили послание президенту страны Джо Байдену с просьбой выслать 300 российских дипломатов, если власти России не согласятся на расширение американского посольства.

Даже не будем напоминать, что такого количества российских дипломатов в Вашингтоне нет. Или конгрессмены, не обладая соответствующими познаниями в международных отношениях, посчитали ещё и работающих в постпредстве при ООН российских дипсотрудников? Важно другое. Кто предлагает подобные шаги, видимо, добивается закрытия американских загранучреждений в России. Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них, — заявили в МИД РФ.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что в связи с требованием прекратить наём персонала из России посольство США с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объёме. Он отметил, что указ российского правительства, по которому США были включены в список недружественных стран и утратили возможность брать на работу в диппредставительства россиян и граждан третьих стран, стал значительной проблемой.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова отметила, что власти США, прекращая оказывать консульские услуги в Москве, руководствуются собственными представлениями о визовой политике.