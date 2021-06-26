Посольство США в РФ ограничит предоставление консульских услуг

В связи с требованием прекратить наём персонала из России посольство США с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объёме. Об этом в интервью телеканалу «Дождь» сообщил посол США в России Джон Салливан.

По словам Салливана, указ российского правительства, по которому США были включены в список недружественных стран и утратили возможность брать на работу в диппредставительства россиян и граждан третьих стран, стал значительной проблемой.

Это серьезно сказалось и еще скажется в будущем на работе наших дипломатических представительств в России, — отметил посол.

Салливан напомнил, что к 1 августа состав посольства США должен быть приведён в соответствие с новыми требованиями и это очень влияет на работу дипмиссии.

Мы собираемся серьёзно работать с нашими коллегами, с моими друзьями в МИД России, чтобы найти решение этой ситуации и создать почву для нашего дипломатического присутствия в России, а также, надеюсь, чтобы со временем вновь воссоздать дипломатические представительства, которые были у нас не так много лет назад, — заявил Салливан.

По его словам, после 1 августа в диппредставительстве будет работать очень мало человек, в связи с чем предоставление консульских услуг окажется невозможным.

24 июня сообщалось, что посол США Джон Салливан вернулся в Россию.

О возвращении послов в ходе саммита в Женеве договорились президенты США и РФ Джо Байден и Владимир Путин. Российский посол Анатолий Антонов, вызванный в марте в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений между странами, прибыл в Вашингтон 20 июня.