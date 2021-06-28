Захарова обвинила США в уничтожении собственной консульской службы в России

Власти США, прекращая оказывать консульские услуги в Москве, руководствуются собственными представлениями о визовой политике. Об этом написала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что не первый раз и не первый год посольство США уничтожает свою консульскую службу в России.

Делают американские партнёры это исключительно из своих собственных представлений о визовой политике. Так как штат сотрудников в консульских учреждениях США формируется исключительно американской, а не российской стороной, — написала Захарова.

По её мнению, Вашингтон не скрывает, что для реализации политики «сдерживания» стран давно применяет различные тактики, среди которых нанесение удара по гуманитарному измерению.

Ранее посол США в России Джон Салливан заявил, что в связи с требованием прекратить наём персонала из России посольство США с 1 августа не сможет предоставлять консульские услуги в полном объёме. Он отметил, что указ российского правительства, по которому США были включены в список недружественных стран и утратили возможность брать на работу в диппредставительства россиян и граждан третьих стран, стал значительной проблемой.