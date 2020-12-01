В Минобороны РФ рассказали о центре мониторинга в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/bcad8a34-33de-11eb-afa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе будет располагаться на территории Азербайджана. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, численность российского и турецкого персонала в центре будет равнозначной. Он также отметил, что за минувшие сутки при содействии миротворцев РФ вернулись 846 беженцев. В общей сложности в места прежнего проживания возвратились свыше 26 тысяч человек, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана остаются на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня контролируют российские миротворцы. В Баку заявили, что нагорнокарабахского конфликта больше нет, поэтому жизнь проживающих в этом регионе людей будет хорошей.

Некоторое время назад стало известно, что Москва и Анкара завершили технические переговоры о совместном центре в Нагорном Карабахе и подписали соответствующее соглашение. В Минобороны Турции отметили, что стороны продолжат сотрудничество для начала скорейшего функционирования центра.

Ранее NEWS.ru писал, что Алиев предложил заменить Лачинский коридор между Арменией и Карабахом новой транспортной магистралью, которая соединит Нахичевань с основной территорией Азербайджана. По его словам, эту инициативу одобрили российский и турецкий лидеры. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать это предложение. При этом отметил, что транспортные вопросы стоят на повестке дня властных кругов Москвы и Баку.